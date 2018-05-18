Как уральские высокие чины «грабят своих»

Сургут, Югра, , 13:22 — REGNUM В отношении директора Управления федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа, филиала ФГУП «Почта России» заведено уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки с вымогательством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый требовал с начальника почтового подразделения Сургута ежемесячно передавать ему часть денег от полученной премии взамен на попустительство по службе. Почтовый клерк не мог сопротивляться: вышестоящий руководитель угрожал в случае неповиновения перевести его в удаленный населенный пункт. Предполагается, что в марте и апреле 2018 года подозреваемый получил в общей сумме 43 тысячи рублей. Вечером 17 мая после получения еще одной части взятки в размере 25 тысяч рублей мужчина был задержан сотрудниками полиции с поличным.

«Сотрудники управления федеральной почтовой связи ХМАО-Югры оказывают максимальное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий и заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств. По запросу правоохранительных органов предоставляются все необходимые документы и материалы», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УФПС ХМАО-Югра.

На аналогичном преступлении погорел замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов, которого осудили 17 мая на год лишения свободы условно с испытательным сроком. По данным регионального УФСБ, тот совершал преступления в течение 2015−2016 годов. То есть требовал с подчинённых часть премии, которые сам же и выписывал. Таким образом он получил два миллиона рублей.