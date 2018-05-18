Проверка детских игровых площадок началась в Великих Луках

Великие Луки, Псковская область, , 12:24 — REGNUM В городе Великие Луки, где 11 мая на качелях погиб восьмилетний мальчик, началась проверка детских игровых площадок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Причиной гибели ребёнка стала открытая черепно-мозговая травма, полученная им при ударе качелями.

«Прокуратурой области проводится проверка соблюдения законодательства при приобретении, установке и эксплуатации детских игровых площадок на территории региона», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Тульской области было возбуждено дело по факту гибели в Богородицке шестилетнего ребенка. На него упал фрагмент бетонного ограждения. Устанавливаются лица, ответственные за содержание ограды в надлежащем состоянии.

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