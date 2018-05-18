В Смоленске СКР проверит гибель роженицы в больнице

Смоленск, , 12:19 — REGNUM В Смоленске следствие возбудило уголовное дело по факту смерти в больнице женщины после родов, сообщает региональный главк СКР.

По данным СМИ, 37-летняя женщина скончалась 10 апреля после родов в больнице №1. Следователи проверят, действительно ли к беременной третьим ребенком женщине сутки не подходили медработники Гагаринской центральной районной больницы, куда ее положили на сохранение.

Из этого медучреждения женщину перевезли в Вяземскую центральную райбольницу, а после родов доставили в реанимацию больницы №1 Смоленска. По предварительной информации СМИ, причиной смерти стала пневмония, угрозы жизни новорожденного ребенка нет.

СК начал проверку изложенной в СМИ информации. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».