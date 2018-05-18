Аварийность на дорогах в Москве с начала года снизилось на 3,1%

Москва, , 12:19 — REGNUM В Москве за январь-апрель 2018 года аварийность на дорогах снизилась на 3,1%. Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

За четыре месяца произошло более 2400 ДТП. Количество погибших уменьшилось на 8,1%, раненых — на 2,3%. На первом мести по аварийности остается Южный административный окру столицы. Меньше всего ДПТ зафиксировано в Зеленограде — 44, привел цифры Ликустов.

«Основные причины снижении аварийности — совместная работа департамента с ГИБДД по анализу очагов аварийности, установка дополнительных камер фото-видеофиксации скоростного режима и программа по установлению дополнительных столбов освещения на пешеходных переходах и автодорогах», — пояснил заммэра столицы.

Читайте также: В мэрии Москвы заявили о сокращении числа ДТП на 60% с 2010 года

Как сообщало ИА REGNUM, а 2017 год количество ДТП в Москве сократилось на 59% по сравнению с 2010 годом — с 609 тысяч до 252 тыс. случаев.

Подробнее: В 2017 году в Москве произошло почти 9 тыс. ДТП с пострадавшими