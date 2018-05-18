СК возбудил дело из-за гибели ребенка в Тульской области

Богородицк, Тульская область, , 12:09 — REGNUM В Тульской области следствие возбудило уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка в результате падения на него фрагмента бетонного ограждения, говорится в сообщении регионального главка СКР.

Инцидент произошел 17 мая в Богородицке. На ребенка возле одного из многоквартирных домов упал фрагмент бетонного ограждения. Спустя несколько часов ребенок скончался в больнице

Уголовное дело, по словам представителя СКР, возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Устанавливаются лица, ответственные за содержание бетонного ограждения.