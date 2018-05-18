Фестиваль воздухоплавателей в Старой Руссе отложила непогода

Старая Русса, Новгородская область, , 11:51 — REGNUM В городе Старая Русса Новгородской области из-за погодных условий перенесли на июнь фестиваль воздухоплавателей имени Михаила Поморцева — событие, являющееся своеобразной «визитной карточкой» Старорусского района. Как сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля, его начало было запланировано на сегодняшний день, 18 мая.

«Мы вынуждены отменить фестиваль, потому что порывы ветра достигают 12 метров в секунду при допустимых 5−6 метрах в секунду. Центр полётов запрещает воздушным шарам вылетать в такую погоду», — сообщила заместитель директора по художественной работе центра культуры «Русич» Надежда Васина.

Фестиваль планируется провести с 29 июня по 1 июля. Программа мероприятия изменится, но возможность полетать на воздушных шарах для всех желающих сохранится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиция проводить фестиваль воздухоплавателей в Старой Руссе зародилась в 2013 году, когда здесь состоялись первые полёты на тепловых аэростатах памяти первого русского аэролога, естествоиспытателя, уроженца Старорусского края Михаила Поморцева. В деревне Васильевщина Старорусского района Новгородской области в октябре 2012 года была установлена памятная доска в память об учёном и изобретателе.

Фестиваль воздухоплавателей имени Михаила Поморцева ежегодно собирает пилотов со всей России.