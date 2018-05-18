Массовое отравление виноградарей в Армении: возбуждено уголовное дело

Ереван, , 11:43 — REGNUM В Армении десятки человек (по разным данным от 80 до 90 человек — прим. ИА REGNUM) попали в больницу. Врачи диагностировали у них пищевое отравление. Как уточнили в республиканском МЧС, инцидент произошёл накануне, 17 мая, в Армавирской области Армении. Все пострадавшие — сотрудники ЗАО «Земли Армении», занимающегося виноградарством.

После осмотра медиками и оказания первой помощи из стационаров были выписаны 30 человек. Состояние остальных оценивается как стабильное. Чем именно отравились работники предприятия, не уточняется. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Добавим, что винодельческое хозяйство «Тьеррас де Армениа» («Земли Армении»), принадлежащее крупному аргентинскому бизнесмену армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну. Оно начало свою деятельность в Армении в 2004 году. Компания приобрела около 2,3 иыс. га земель в Армавирской области, на которых разбила виноградники и фруктовые сады.