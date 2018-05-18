Полиция задержала неизвестного, устроившего стрельбу в гольф-клубе Трампа

Майами, США, , 11:46 — REGNUM Устроивший стрельбу в гольф-клубе президента США Дональда Трампа был задержан, сообщила 18 мая пресс-служба полиции города Дорал (штат Флорида, США).

«Департамент полиции отреагировал на выстрел в Национальном гольф-клубе Трампа. Задержанный находится под стражей. На данный момент известных жертв нет», — говорится в сообщении.

Гольф-клуб «Трамп Нешнел Дорал» был создан в 1962 году в западном пригороде Майами при участии крупного девелопера Альфреда Каскеля. Компания Трампа приобрела курорт в 2012 году за $150 млн у разорившихся владельцев. Обновление гольф-клуба финансировалось за счет кредита в размере $125 млн, полученного в Deutsche Bank.

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