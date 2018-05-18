В Дагестане и Москве задержаны 7 человек, похитившие 10 млн рублей у банка

Махачкала, , 11:27 — REGNUM Задержана организованная группировка, промышлявшая незаконными банковскими операциями. В результате оперативных мероприятий на территории Москвы и Дагестана были задержаны семь человек, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе МВД РФ.

В составе межрегиональной этнической организованной группы был сотрудник одного из банков. Установлено, что с его помощью, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, злоумышленники похитили свыше 10 млн рублей.

В ходе 14 обысков в офисных помещениях и по месту жительства участников группы было изъято более 100 млн рублей, а также свыше 800 печатей подконтрольных организаций, которые имеют признаки фиктивных. Расследование уголовного дела продолжается, его фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Напомним, три года назад за незаконную банковскую деятельность и хищение более 12,3 млн рублей житель Дагестана получил шесть лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении преступного сообщества, в создании которого обвинялся депутат Народного собрания Дагестана Эдуард Хидиров. После отзыва лицензии у КБ «Нафтабанк» в 2013 году злоумышленники похитили средства госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму более 640 млн рублей.

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