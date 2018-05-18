В Белоруссии задержали семерых контрабандистов калийными удобрениями

Минск, , 11:27 — REGNUM Семерых контрабандистов, торговавших калийными удобрениями, задержали в Белоруссии, сообщает 18 мая БЕЛТА.

Согласно сообщению, преступники вывозили удобрения в Польшу, прикрываясь поддельными сертификатами о том, что удобрения произведены в России. С 2010 по 2012 годы злоумышленники вывезли из Белоруссии в Польшу более 12,5 тонн минеральных калийных удобрений на сумму более 3,6 млн белорусских рублей (111,56 млн российских рублей).

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».

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Напомним, ранее в Минске задержали гражданина России и гражданина Литвы, которые ввозили в Белоруссию замороженную рыбу для продажи в ее в РФ, при этом уклоняясь от налогов при помощи лжеструктур.

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