В столице Киргизии огонь не пощадил мечеть

Бишкек, , 10:39 — REGNUM В Киргизии в одной из мечетей тушили серьёзный пожар. По информации пресс-службы регионального МЧС, инцидент произошёл в ночь на 18 мая в городе Бишкеке.

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Горела кровля здание на пересечении улиц Баялинова и Ганди. Ликвидировали возгорание три пожарных расчёта. Справиться с огнём пожарным удалось только два с половиной часа спустя. Площадь возгорания составила почти 1,3 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки и нарушения при проведении электромонтажных работ. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Министерство внутренних дел закрепило за каждой зарегистрированной в Киргизии мечетью своих сотрудников. В задачи представителей правоохранительных органов страны входит контроль содержимого пятничных проповедей, еженедельно читаемых в мечетях.

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