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Разыскивается курганский юрист: за информацию обещан миллион

Происшествия

В СКР возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»)

Разыскивается курганский юрист: за информацию обещан миллион
Разыскивается бизнесмен из Шадринска

Шадринск, Курганская область, 18 мая 2018, 10:29 — REGNUM  В Курганской области второй месяц разыскивают бизнесмена Владимира Рыжих из Шадринска, 1963 года рождения. Следственными органами СКР по Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Установлено, что 29 марта 2018 года около 20:30 Владимир Рыжих вышел из офиса, расположенного в городе Шадринске. Приметы: возраст 55 лет, рост около 178 см, полного телосложения, лицо европейского типа с небольшим шрамом на переносице, волосы прямые, русые с сединой на висках, глаза серые.

Согласно данным из открытых источников, Владимир Рыжих возглавлял юридическую консультацию «Советник» в городе Шадринске. В местной газете «Ваша выгода» опубликовано объявление о вознаграждении в миллион рублей за информацию о местонахождении Владимира Рыжих.

Судя по настрою следствия и полиции, силовики потеряли надежду найти бизнесмена живым.

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Нераскрытые убийства
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