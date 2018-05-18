В Златоусте за кражу задержана сотрудница двух ломбардов

Златоуст, Челябинская область, , 10:20 — REGNUM Работник двух ломбардов Челябинской области подозревается в краже денежных средств и ювелирных изделий, сообщает региональный главк МВД РФ.

Инцидент произошел в Златоусте. В полицию обратились двое предпринимателей, которым принадлежат ломбарды, расположенные в одном помещении.

В обоих организациях экономистом работала женщина 1994 года рождения. Ее подозревают в краже денег и ювелирных изделий на общую сумму более 170 тысяч рублей.

Задержанная женщина объяснила, что совершила кражу из-за финансовых трудностей. Возбуждены два уголовных дела по статье «Кража».