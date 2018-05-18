Ложный террорист не смог вылететь из Москвы в Махачкалу

Москва, , 10:19 — REGNUM Неадекватного пассажира, пытавшегося вылететь в ночь на 18 мая из московского аэропорта Внуково в Махачкалу и угрожавшего взорвать лайнер, передали в руки стражей порядка. Об этом сообщили источники в экстренных службах.

«После посадки в самолет один из пассажиров, возвращавшийся домой в Махачкалу, вел себя неадекватно и агрессивно, а позднее заявил экипажу, что взорвет самолет», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

В итоге взрывотехники и кинологи осмотрели самолет, однако взрывчатые вещества обнаружены не были.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня пилот лайнера Airbus 319, выполнявшего рейс из словенского города Любляны в Лондон, принял решение об экстренной посадке — трое пассажиров на борту использовали в разговоре слова «бомба» и «взрывчатка».

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