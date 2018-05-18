ВСУ 39 раз обстреляли ДНР: двое мирных жителей ранены

Донецк, , 10:06 — REGNUM Украинские силовики 39 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 17 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Согласно сообщению, украинские военные из минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли 16 населенных пунктов ДНР. При этом в Горловке были ранены два мирных жителя, 1958 и 1985 годов рождения: первый получил ранения голеней обеих ног, второй — ранение пальца правой руки.

Также были повреждены одно здание в Зайцево, два в Гольмовском, два в Горловке, три в поселке шахты им. Гагарина.

Напомним, ранее украинские военные убили мирную жительницу в ходе обстрелов ДНР.

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