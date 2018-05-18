В Ингушетии судят мошенницу, представлявшуюся сотрудницей ФСБ

Магас, , 09:57 — REGNUM Жительница Ингушетии попала на скамью подсудимых за покушение на мошенничество. С помощью аферы она пыталась заработать на своем знакомом 300 тыс. рублей. Преступление, задуманное ею, 41-летняя гражданка намеревалась совершить, представляясь сотрудницей управления ФСБ, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе прокуратуры республики.

Узнав, что один из ее знакомых незаконно оформил документы о признании троих своих детей инвалидами, женщина предложила ему помочь избежать уголовного преследования за это. Сумма, за которую лже-сотрудница ФСБ согласилась оказать содействие в прекращении проводимых в отношении него проверочных мероприятий, составляла 300 тыс. рублей. При этом мошенница уточнила, что эти деньги она передаст некоему сотруднику центрального аппарата ФСБ России. При передаче взятки ее задержали настоящие сотрудники ФСБ.

В настоящее время уголовное дело о покушении на хищение чужого имущества в крупном размере путём обмана передано на рассмотрение в Магасский районный суд Ингушетии.

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Стоит отметить, что зарабатывать, прикрываясь несуществующими корочками — идея не новая. Буквально вчера, 17 мая, в Перми вынесен приговор двум местным жителям, которые, представляясь сотрудниками ФСБ, вымогали у местного бизнесмена 300 тыс. рублей. Деньги якобы полагались в качестве взятки для чиновников администрации Дзержинского района Перми. Приговор суда для них оказался не слишком строгим — обоим мошенникам дали по два года лишения свободы условно.