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Следствие: крушение вертолета на Ставрополье пытались скрыть

Происшествия

Место крушения вертолета и сам вертолет неизвестные засыпали землей

Ставрополь, 18 мая 2018, 09:54 — REGNUM  Крушение вертолета Ми-2, которое произошло в поселке Мирный Курского района Ставропольского края, пытались скрыть. К этому выводу пришли сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщила 18 мая пресс-служба управления, по факту крушения вертолета проводится доследственная проверка. Установлено, что вертолет потерпел аварию ещё 16 мая, около 13:10, при проведении авиационных сельскохозяйственных работ. При падении вертолета пострадал 62-летний пилот: он получил ожоги более 70% поверхности тела. Сейчас он находится в больнице города Моздок в крайне тяжелом состоянии. На месте ЧП следователи обнаружили, что аварию пытались скрыть: место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с помощью трактора. Следователи выкопали из земли обгоревшие части вертолета, которые на ощупь еще были теплыми от пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже второе крушение вертолета Ми-5 на Ставрополье за последнее время — 5 апреля разбился вертолет, принадлежавший сельхозавиации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ставрополье снова упал вертолет Ми-2

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Авиапроисшествия
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