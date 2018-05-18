«По ошибке»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

Остин, США, , 09:51 — REGNUM В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу одной из местных начальных школ, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел 17 мая. При этом не сообщается, привел ли к происшествию технический сбой, или это была ошибка экипажа.

В свою очередь командование военной базы, которой принадлежит вертолет, принесло свои извинения. Сброшенные боеприпасы были собраны полицейскими и переданы военным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иллюминатор американского военного вертолета упал на территорию школы в Японии, в этот момент на школьной площадке проходил урок физкультуры, в котором участвовали около 30 детей.

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