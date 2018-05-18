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В Хабаровске в результате ДТП пострадали школьницы

Происшествия

ДТП произошло в четверг, 17 мая, на улице Суворова

Хабаровск, 18 мая 2018, 09:44 — REGNUM  В Индустриальном районе Хабаровска столкнулись два легковых автомобиля — Daihatsu Atrai и Nissan March. Об этом сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

ДТП произошло в четверг, 17 мая, на улице Суворова. По последним данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы две малолетние сестры-третьеклассницы.

«Водитель Daihatsu Atrai … двинулся на запрещающий — красный — сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Nissan March», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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