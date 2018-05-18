Тверской суд Москвы арестовал главу компании МСМ-5 по делу о мошенничестве

Москва, , 09:38 — REGNUM Глава совета директоров компании МСМ-5 Обид Ясинов арестован по делу о мошенничестве, говорится в решении Тверского суда Москвы.

Ходатайство об аресте подало следствие. Ясинову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, речь идет о мошенничестве с квартирами в жилом комплексе «Леоновский парк» — Ясинов не выполнил обязательств по контракту и не передал Росгвардии более 400 квартир для офицеров.

Росгвардия участвовала в строительстве жилого комплекса. Ущерб по делу оценивается в 150 млн рублей.