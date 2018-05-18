Пятница, 18 Мая 2018 года
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Индия обвинила Пакистан в обстреле Кашмира: есть погибшие

Происшествия

Исламабад пока не комментировал подобные обвинения

Нью-Дели, 18 мая 2018, 09:34 — REGNUM  Официальные лица Индии заявили об убийстве трех человек пакистанскими военными, среди которых один военнослужащий и одна семейная пара, сообщает 18 мая Associated Press.

Инцидент произошел в индийском Кашмире. Если верить представителям Индии, вооруженные силы Пакистана открыли огонь по территории. Исламабад пока не прокомментировал данное сообщение. Нью-Дели, в свою очередь, утверждает, что агрессия не была спровоцированной.

Напомним, противостояние Индии и Пакистана в оспариваемых территориях Кашмира имеет долгую историю. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в неспровоцированных актах агресии и распространяют данную информацию через лояльные им СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия объявила перемирие в Кашмире на месяц Рамадан

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Индо-пакистанский конфликт
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