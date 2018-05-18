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Эквадор заявил о пропаже восьми солдат на границе с Колумбией

Происшествия

Местные жители опасаются, что пограничники могли стать жертвами колумбийских боевиков

Кито, 18 мая 2018, 09:32 — REGNUM  Пограничный патруль из восьми военнослужащих пропал без вести на севере Эквадора, пишет газета El Comercio.

Группа из восьми военнослужащих покинула базу 16 мая в 6 часов утра по местному времени для выполнения своей задачи — патрулирования вдоль границы с колумбийским департаментом Нариньо, где действуют вооруженные бандиты из группировки «Фронт Оливер Синистерра».

Группа должна была вернуться в 17 часов, но этого не произошло. Поиски ни принесли результата. Командование предполагает, что пограничники не выходят на связь из-за поломки спецтехники и не смогли вернутся на базу из-за плохих погодных условий — сильного ливня.

Здесь же с 12 мая разыскивают солдата, самовольно покинувшего часть. Его мать опасается, что сын мог быть похищен группировкой «Фронт Оливер Синистерра», промышляющей контрабандой оружия и наркотиков, а также похищениями людей. Как сообщало ИА REGNUM, Эквадор запросил международной помощи для урегулирования ситуации на границе.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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