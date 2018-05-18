Охотников в Якутии эвакуировали с крыши унесенного льдами дома

Якутск, , 09:21 — REGNUM Трое охотников провели в ожидании помощи на крыше дрейфующего среди льдин охотничьего домика в Таттинском районе Якутии почти сутки. Об этом сообщается в пятницу, 18 мая, на сайте прокуратуры региона.

«В 12 км от села Чычымах в зоне подтопления в ночь с 12 мая по 13 мая оказались 3 местных жителя, выехавших на охоту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экстренная помощь по эвакуации граждан с крыши унесенной льдами по реке охотничьей избы была осуществлена 13 мая около 17:30 (местное время).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая на территории Якудии из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.

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