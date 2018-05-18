Ростовский депутат оскандалился после ДТП и попал под следствие

Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM Вооруженный конфликт с участием ростовского депутата, который произошёл между двумя автовладельцами в центре Ростова-на-Дону ещё 15 марта, лёг в основу уголовного дела. Причем фигурантами стали оба участника потасовки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального управления СКР.

В отношении депутата Ростовской-на-Дону городской думы, председателя совета директоров компании «Турбулентность-Дон» Игоря Амураля возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ. Ему вменяются побои (ст.116 УК РФ), угроза убийством (ч.1 ст.119 УК РФ) и умышленное повреждение чужого имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). Другого участника дорожного скандала подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Оба участника конфликта отрицают свою причастность к преступлениям.

15 марта народный избранник на служебном автомобиле Range Rover и Сергей К. на Hyundai Accent не смогли разъехаться на пересечении улицы Красноармейской и переулка Островского. После словесной перепалки водитель Hyundai Accent якобы вышел из автомобиля и ударил внедорожнику, что заставило Амураля схватить травматический пистолет и разбить стекло легковушки. Водитель легковушки дважды въехал в депутата, в его машину. Народный избранник не сдержался и набросился на водителя. Потасовка запечатлена на видео.

Стоить отметить, что действия ростовского депутата в городской думе назвали «нормальным мужским поступком». Сам же Амураль считает свои действия самозащитой.