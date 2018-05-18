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Двум из трех фигурантов дела о хищении в Эрмитаже предъявлено обвинение

Происшествия

По версии следствия, трое фигурантов дела заключили госконтракт, не собираясь его выполнять

Москва, 18 мая 2018, 09:12 — REGNUM  Следствие предъявило обвинение главе группы компаний «Роспан» Никите Колесникову в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство зданий Эрмитажа, сообщает пресс-служба СКР.

СКР направит ходатайство в суд о его аресте. Аналогичное обвинение предъявлено экс-заместителю министра культуры Григорию Пирумову. Пирумов и Колесников задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ (мошенничество) о хищении 450 млн.

Средства были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Третьим подозреваемым по уголовному делу является бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.

По версии следствия, трое фигурантов дела заключили госконтракт, не собираясь его выполнять. Большая часть средств, полученных в виде аванса, была перечислена на счета подконтрольных фирм.

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В Следственный комитет с заявлением о хищении средств обратился сам Эрмитаж. Заявление было подано в СК РФ после того, как музей получил сведения о том, что денежные средства были похищены мошенническим путем подрядчиком.

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Дело Минкультуры
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