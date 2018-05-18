В Ангару попали нефтепродукты из старого трубопровода

Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 08:55 — REGNUM Спасатели устраняют в Иркутской области последствия разлива нефтесодержащей жидкости в акваторию реки Ангары, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Инцидент произошел в Усольском районе. Нефтепродукты разлились из неэксплуатируемого трубопровода, находящегося в земле в 30 м от берега реки Ангары.

Нефтяное пятно площадью 300 кв. м. было обнаружено в черте города Усолье-Сибирское. Специалисты работают над устранением течи и сбором разлившейся жидкости: течь уже локализовали путем обрезки трубопровода.

На месте разлива спасатели установили 50 метров боновых заграждений, для сбора жидкости доставлено 150 кг сорбента. Угроз водозаборам нет — ближайший находится ниже по течению реки в Свирске. Пробы воды соответствуют нормам.