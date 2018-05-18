В Крыму задержали владельца столкнувшегося с поездом автобуса

Симферополь, , 08:58 — REGNUM В Крыму в рамках уголовного дела задержали и заключили под стражу владельца автобуса, по вине которого в ДТП с тепловозом погибли пять человек, сообщает 18 мая пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, предприниматель грубо нарушил режим рабочего времени и отдыха водителей, направив одного из них на пассажирском автобусе рейсом «Армянск — Симферополь — Севастополь».

Водитель выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом «Джанкой — Армянск». В аварии погибли пять человек — водитель и четыре пассажира, еще семерым были причинены травмы различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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