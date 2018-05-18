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В Таиланде заметили ранее пропавшую туристку из РФ

Происшествия

39-летнюю женщину видели в районе стоянки яхт

Пхукет, Таиланд, 18 мая 2018, 08:46 — REGNUM  На острове Пхукет появилась гражданка России Инна Обухова, пропавшая 21 апреля на острове Самуи. Об этом сообщает интернет-портал Phuket News.

Согласно опубликованным сведениям, 39-летнюю женщину видели в районе стоянки яхт Boat Lagoon Marina, информация охранника стоянки позднее была подтверждена полицией.

Напомним, туристка из России 21 апреля вышла из гостиницы, взяв из вещей лишь паспорт и деньги. Женщина не вернулась в отель, затем к поискам подключилась местная полиция, однако найти гражданку России не удалось.

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