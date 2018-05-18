СКР провел обыски у сотрудников оператора российских космодромов

Москва, , 08:36 — REGNUM Столичные следователи провели обыски в домах сотрудников ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) — основного оператора российских космодромов — в рамках уголовного дела о хищении 7,6 млн рублей, сообщает 18 мая РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете России.

По словам источника, в октябре 2017 года главный специалист отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования «ЦЭНКИ» подделал договоры поставки услуг на 7,6 млн рублей, ведомости, счета-фактуры и счета на оплату услуг. При этом фигурант действовал совместно с неустановленными пока сотрудниками оператора. Обыски прошли по пяти адресам в Москве и Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 120 материалов в СКР, два — в Генпрокуратуру, один — в МВД, 8 уголовных дел, 11 информационных писем в вышестоящие органы, увольнения — итог Счетной палаты по проверкам космической отрасли в 2017 году.

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