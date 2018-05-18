Гражданин Китая пытался провезти 27,5 кг ртути в Россию

Благовещенск, , 08:18 — REGNUM В салоне грузовика, въезжающего в Российскую Федерацию через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ, обнаружены четыре бутылки с ртутью. Об этом сообщило Дальневосточное таможенное управление.

«4 бутылки с серебристой жидкостью обнаружили благовещенские таможенники совместно с пограничниками при осмотре китайского грузовика», — говорится в сообщении.

Сотрудников таможни, проводивших осмотр грузовика, насторожил слишком большой вес бутылок. Экспертиза показала, что в пол-литровых емкостях из-под безалкогольных напитков находилось 27,5 кг ртути. Ядовитое вещество пытался незаконно ввезти в РФ гражданин КНР.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

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