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Украинские военные заявили о семерых раненных солдатах ВСУ в Донбассе

Происшествия

По данным ДНР и ЛНР, Киев может списывать небоевые потери на гибель солдат в боях

Киев, 18 мая 2018, 08:19 — REGNUM  В Донбассе за сутки 17 мая были ранены семеро украинских военных, сообщает пресс-служба штаба «операции объединенных сил» («ООС»).

Согласно сообщению, военнослужащие ВСУ были ранены в ходе перестрелок с вооруженными силами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). При этом каратели утверждают, что они убили шесть военных республик и еще одного ранили.

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Напомним, разведка ДНР и ЛНР неоднократно сообщала, что командование ВСУ регулярно списывает небоевые потери на гибель солдат в ходе боев. В реальности среди украинских солдат участились случаи гибели из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами и суициды.

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