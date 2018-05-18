Украинские военные заявили о семерых раненных солдатах ВСУ в Донбассе

Киев, , 08:19 — REGNUM В Донбассе за сутки 17 мая были ранены семеро украинских военных, сообщает пресс-служба штаба «операции объединенных сил» («ООС»).

Согласно сообщению, военнослужащие ВСУ были ранены в ходе перестрелок с вооруженными силами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). При этом каратели утверждают, что они убили шесть военных республик и еще одного ранили.

Читайте также: В Донбассе за сутки погибли двое украинских военных

Напомним, разведка ДНР и ЛНР неоднократно сообщала, что командование ВСУ регулярно списывает небоевые потери на гибель солдат в ходе боев. В реальности среди украинских солдат участились случаи гибели из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами и суициды.

Читайте ранее в этом сюжете: Обстрелом ВСУ в ДНР убита мирная жительница