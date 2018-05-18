На Сахалине “Газпром» нанял «антимедвежью» охрану для своих работников

Южно-Сахалинск, , 07:38 — REGNUM На Сахалине после зимней спячки активизировались медведи. Проспавшие зиму косолапые голодны, а потому опасны. Огромный голодный повелитель дальневосточной тайги вынудил компанию «Газпром» нанять «антимедвежью» охрану для своего персонала. А местные СМИ предупреждают всех жителей и гостей региона о необходимости соблюдать осторожность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Нанятые «Газпромом» вооруженные специалисты будут сопровождать работников, в их обязанности входит предотвращение доступа животных к местам проведения работ. Охранники, помимо огнестрельного оружия, оснащены специальными звуковыми горнами. Оружие им предписано применять только в самом крайнем случае.

Популярный в островном регионе портал «Крабик» опубликовал памятку для туристов и местных жителей, цель которой предупредить людей об опасностях, которые несёт вероятная встреча со зверем:

«На Сахалине с каждым годом медведи всё чаще выходят к людям. Основные причины — слишком большие объёмы промышленной рыбалки, оставляющей медведей без пропитания, а также — многочисленные стихийные свалки в лесах, которые приучают зверей не бояться запаха человека. Только в 2017 году сахалинским охотоведам пришлось отстрелить 120 медведей. Трижды эти животные нападали на людей, два человека погибли».

Специалисты на Сахалине всё чаще отмечают, что в последние годы поведение медведей изменилось: если раньше, почуяв человека, зверь старался избежать встречи, спрятаться, то теперь медведь целенаправленно идёт на встречу — охотится. Всё это, подчеркивают специалисты — дело рук человека. Помимо всего вышеперечисленного, сердобольные туристы на автотрассах подкармливают медвежат, которые выходят на дорогу и очень потешно попрошайничают. Таким образом они привыкают не бояться людей. Но потешный медвежонок совсем скоро вырастет в большого, очень сильного и очень опасного зверя.

Вес взрослого медведя — самца достигает 600 килограммов, мощные когти — 10 сантиметров в длину, одним ударом огромной лапы медведь может перебить хребет кабану, оленю или лосю. Не смотря на свой неуклюжий вид, медведь способен развивать скорость до 50 километров в час.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке России водится больше всего в мире медведей. И всё чаще хозяева тайги выходят к людям. Иногда эти встречи заканчиваются трагически. Например, в ноябре 2017 года медведь растерзал смотрителя маяка.

Намного реже случаются и комические происшествия с участием косолапых. В сентябре 2016 года хабаровские дачники обнаружили в своём сарае вдребезги пьяную спящую медведицу. Гималайская медведица забрела на участок, привлеченная запахом забродивших груш. Наевшись, довольная жизнью медведица мирно уснула в сарае, где её и обнаружили владельцы дачи. Вызванные на место сотрудники заповедника без каких либо проблем сделали животному укол и увезли. Очнувшись, медведица сама ушла в лес.