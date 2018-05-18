Смертельные ливни обрушились на северо-запад Китая

Ланьчжоу, Китай, , 06:20 — REGNUM Семь человек стали жертвами и один получил ранения в результате мощнейшего ливня, обрушившегося на уезд Миньсянь города Динси в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Проливной дождь стеной обрушился на уезд с 16 до 20 часов по местному времени 16 мая, накрыв шесть поселков. Раненый прохожий был госпитализирован в стабильном состоянии. Родственники жертв получили по 10 тыс. юаней ($1572) и всё необходимое, включая тенты, зонты, еду, а также были переселены в наименее затронутые стихией районы, отметили власти.

Напомним, что с приходом весны в некоторых районах Китая резко обостряется паводковая ситуация в связи с резким увеличением количества осадков. Основной причиной гибели людей становятся разливы рек, сходы оползней и селевых потоков.

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