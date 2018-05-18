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В Ставрополье снова упал вертолет Ми-2

Происшествия

Пилот вертолета госпитализирован

В Ставрополье снова упал вертолет Ми-2
Radomil talk
Вертолёт Ми-2

Ставрополь, 18 мая 2018, 03:04 — REGNUM  В Ставропольском крае недалеко от поселка Мирный Курского района 16 мая потерпел крушение транспортный вертолет Ми-2, 17 мая сообщает Южная транспортная прокуратура.

Сообщается, что вертолет до аварии проводил авиационно-химические работы. Пилот вертолета, потерпевшего крушение, госпитализирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2, принадлежавший сельхозавиации.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае

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Авиапроисшествия
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