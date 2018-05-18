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В Москве ищут задавившего женщину владельца Toyota Highlander

Происшествия

Женщина умерла

Москва, 18 мая 2018, 02:20 — REGNUM  План «Перехват» объявлен в Москве после смертельного ДТП на бульваре Яна Райниса, 18 мая передает РЕН ТВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель Toyota Highlander 18 мая сбил женщину и скрылся с места происшествия. Женщина, которой не оказали помощь, умерла.

Водителя иномарки ищут: известно, что у автомобиля разбита одна фара.

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Дорожно-транспортные происшествия
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