Бросил умирать: в Москве «Тойота» сбила женщину

Москва, , 02:01 — REGNUM Женщина погибла в Москве под колесами Toyota Highlander, 18 мая передает РЕН ТВ.

Уточняется, что авария произошла на бульваре Яна Райниса. Водитель скрылся с места ЧП, а женщина умерла в результате полученных травм.

Известно, что у машины разбита одна из фар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Москве в районе МКАД человек погиб в результате столкновения грузовика и легковой машины.

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