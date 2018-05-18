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Бросил умирать: в Москве «Тойота» сбила женщину

Происшествия

Женщина погибла

Москва, 18 мая 2018, 02:01 — REGNUM  Женщина погибла в Москве под колесами Toyota Highlander, 18 мая передает РЕН ТВ.

Уточняется, что авария произошла на бульваре Яна Райниса. Водитель скрылся с места ЧП, а женщина умерла в результате полученных травм.

Известно, что у машины разбита одна из фар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Москве в районе МКАД человек погиб в результате столкновения грузовика и легковой машины.

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Дорожно-транспортные происшествия
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