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В Нью-Джерси школьный автобус попал в ДТП: есть жертвы

Происшествия

Несколько человек ранены

Нью-Джерси, США, 18 мая 2018, 01:42 — REGNUM  Два человека стали жертвами аварии с участием школьного автобуса в Нью-Джерси (США), передает NBC.

Уточняется, что ДТП произошло 17 мая: со школьным автобусом столкнулся грузовой автомобиль.

В результате погибли двое, причем кто именно — не известно. Несколько человек ранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая во Флориде (США) в аварию попала сводная сестра актрисы Меган Маркл, которая 19 мая выйдет замуж за британского принца Гарри. Женщина серьезно пострадала.

Читайте ранее в этом сюжете: Сестра невесты принца Гарри пострадала в результате ДТП

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Дорожно-транспортные происшествия
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