В Нью-Джерси школьный автобус попал в ДТП: есть жертвы

Нью-Джерси, США, , 01:42 — REGNUM Два человека стали жертвами аварии с участием школьного автобуса в Нью-Джерси (США), передает NBC.

Уточняется, что ДТП произошло 17 мая: со школьным автобусом столкнулся грузовой автомобиль.

В результате погибли двое, причем кто именно — не известно. Несколько человек ранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая во Флориде (США) в аварию попала сводная сестра актрисы Меган Маркл, которая 19 мая выйдет замуж за британского принца Гарри. Женщина серьезно пострадала.

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