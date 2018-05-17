От посёлка вспыхнул лес: крупный пожар на Урале

Чёрный Яр, Свердловская область, , 20:10 — REGNUM В посёлке Чёрный Яр Свердловской области семь строений удалось отстоять от пожара. К настоящему времени пламя потушено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Огнём оказались повреждены три жилых жома и десять заброшенных построек. На помощь местным пожарным и лесникам из Екатеринбурга вылетел вертолёт МЧС Ми-8. Но до его прилёта возгорание потушили

Без жилья остались четыре человека, проживавшие в трёх сгоревших домах. Им уже предоставили новое жилище — в посёлке Шайтанка, а также транспорт для переезда. Тем временем стала известна причина пожара. Оказалось, что во дворе одного из жилых домов сжигали мусор.

А тем временем пожарные тушат очаги возгорания в лесу на площади 10 га. Дело в том, что пламя перекинулось из посёлка на лесной массив.

«Очаги локализованы, угрозы распространения нет. Сил и средств достаточно», — утверждают в МЧС.

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