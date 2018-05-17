Проливка задымлённых территорий возле Пугачёво может занять до трёх суток

с. Пугачево, Удмуртия, , 20:00 — REGNUM Проливка задымленных территорий военного арсенала в районе удмуртского села Пугачево может продолжиться в течение трех суток. В настоящее время задымление ряда участков сохраняется.

Спасатели при помощи самолета Бе-200ЧС и вертолета Ми-8 сбросили на территорию ЧС более 500 тонн воды, сообщает Udm-info.

По данным регионального управления МЧС, с 17:00 по местному времени жители военного городка начали возвращаться в свои квартиры. На технической территории бывшей войсковой части вблизи Пугачево распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова режим ЧС снят, однако на территории Малопургинского района функционирование режима сохраняется.

Продолжает работу межведомственный оперативный штаб, региональное управление МЧС работает в режиме повышенной готовности.

На месте происшествия продолжают работать 199 сотрудников спасательных ведомств и 42 единицы техники, в том числе три беспилотника.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар, сопровождающийся взрывами, недалеко от села Пугачево начался 16 мая около 15:00 по местному времени. В МЧС поясняли, что происходит единичная детонация снарядов из-за пала сухой травы. Было эвакуировано население военного городка и детский санаторий «Юськи» — около 2 тыс. человек.

К вечеру 16 мая площадь возгорания выросла до 300 гектаров. К тушению привлечены около 500 спасателей и более 110 единиц техники.

К утру 17 мая открытое горение на месте происшествия было ликвидировано. Взрывы прекратились. Однако позднее возобновилась единичная детонация снарядов в связи с колебанием температуры воздуха.

В настоящее время взрыва снова прекратились.

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