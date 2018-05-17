Две девочки и двое мужчин погибли в столкновении внедорожников в Ленобласти

Волхов, Ленинградская область, , 18:53 — REGNUM Страшной трагедией обернулось столкновение двух внедорожников на 118 км автодороги Зуево — Новая Ладога в Волховском районе Ленинградской области. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 мая в 17:30 автомобиль Opel Antara столкнулся с «Нивой».

В результате ДТП оба водителя — мужчины 1949 и 1955 годов рождения — погибли на месте.

«Также получили смертельные травмы два несовершеннолетних пассажира — девочки, предположительно учащиеся 6-го класса. По данному факту проводится проверка. Личности пострадавших устанавливаются», — сообщили в дорожной полиции региона, пока не уточняя, в каком автомобиле находились несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами дорожной аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области 4 мая стали два арестанта, которых перевозил автомобиль ФСИН России.

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