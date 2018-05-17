Подозреваемые в убийстве матери экс-замгубернатора Кубани арестованы

Краснодар, , 18:24 — REGNUM Нападение на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края, совершенное в ночь с 8 на 9 мая в ауле Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея раскрыто: 17 мая пресс-служба СКР сообщила о задержании и аресте подозреваемых в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные проникли в дом, где проживали пожилые родители и сестра бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. В результате нападения пожилая женщина, мать бывшего чиновника, скончалась на месте. Ее супруг 1937 года рождения и дочь 1969 года рождения госпитализированы в реанимационное отделение Краснодарской краевой клинической больницы. В настоящее время их жизнь в неопасности.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В СКР уточнили, что целью нападавших, судя по всему, были деньги: преступники вскрыли сейф и забрали все, что там имелось.

Подозреваемыми в совершении преступления оказались двое жителей соседнего Краснодарского края. Сейчас, по ходатайству следствия, они арестованы судом.

Мурата Ахеджак, на чью семью было совершено нападение, работал в администрации Кубани с 2002 года, а в 2010 году скончался от сердечного приступа, на тот момент ему было 48 лет. В 2011 году ему установили памятник на его родине в ауле Псейтук. Родители и сестра его жили в том же ауле.

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