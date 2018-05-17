В свердловском посёлке — крупный пожар

Чёрный Яр, Свердловская область, , 17:39 — REGNUM В посёлке Чёрный Яр Свердловской области тушат крупный пожар. С загоревшегося здания огонь перекинулся на соседние три жилых дома и десять заброшенных строений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Распространению огня способствовал ветер. Сейчас пожар локализован. Тушением занимаются пожарно-спасательные подразделения, добровольная пожарная команда и сотрудники местного лесхоза. В помощь им из Екатеринбурга срочно вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причину пожара ещё предстоит установить.