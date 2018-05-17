Полицейский, ограбивший почту в Ингушетии, скрывался в Москве

Магас, , 16:44 — REGNUM Экс-полицейскому, входившему в состав банды, в 2014 году совершившей ограбление почтового отделения в одном из районов Ингушетии, вынесен приговор. 30-летний уроженец республики получил восемь с половиной лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Однако найти злоумышленника правоохранителям удалось не сразу. Три года он скрывался от правосудия и был задержан лишь в 2017 году в Москве. За это время осудили к длительным срокам наказания троих его подельников.

Суд установил картину произошедшего. В декабре 2014 года четверо вооруженных бандитов ворвались в отделение почтовой связи № 4 Сунженского района Ингушетии. Похитив 100 тыс. рублей, они уже планировали скрыться с места происшествия, как к зданию почты прибыли сотрудники инкассации. Ударив одного из них по голове, от чего тот потерял сознание, бандиты завладели денежными средствами в размере 980 тыс. рублей и ударились в бега.

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Напомним, похожий инцидент произошел в Ингушетии 3 мая 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, бандиты напали на отделение «Почты России». Шестеро неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в здание на проспекте Базоркина в городе Назрани и похитили мешок с почтовой корреспонденцией и, по некоторым данным, денежными средствами. С места происшествия бандиты скрылись на автомобиле. Полиция предпринимает меры по установлению места нахождения преступников и их задержанию.