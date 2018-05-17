Защитников Родины сложили в мешки: скандал в Тверской области

Тверь, , 16:27 — REGNUM В Тверской области прокуратура начала проверку в связи с информацией о том, что останки бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, хранятся в мешке в здании котельной поселка Эммаус Калининского района. О начале проверки сообщила пресс-служба надзорного ведомства 17 мая.

О том, что останки семерых советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, уже несколько месяцев хранятся в мешке в ангаре котельной в посёлке Эммаус, сообщил Tvtver.ru. По информации издания, перезахоронить останки бойцов намеревались в начале этого года — причем хранились они изначально в личном кабинете прежнего главы городского поселения, в ноябре задержанного по подозрению в получении взятки. В итоге перезахоронение по каким-то причинам не состоялось, а сам мешок журналисты обнаружили в котельной поселка. По словам руководителя Тверского центра «Подвиг» Сергея Титкова, останки были найдены весной 2017 года на месте строительных работ на окраине Эммауса и тогда же переданы главе поселка. Он обещал захоронить бойцов 22 июня 2017 года, но перезахоронение так и не состоялось.

Прокуратура организовала в связи с этой информацией проверку, по результатам которой обещают принять решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что, как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Тверской области произошел скандал вокруг перезахоронения останков погибших бойцов Красной Армии: из-за конфликта между поисковиками и администрацией останки сотен солдат долгое время не могли перезахоронить.

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Вопрос захоронения останков для Тверской области крайне актуален — в годы войны здесь шли ожесточенные бои. В 2017 году в регионе было открыто первое хранилище для останков воинов, поднятых поисковиками, — в Ржеве, строительство еще двух таких хранилищ запланировано в Бельском и Зубцовском районах.