В Крыму за браконьерство арестован капитан украинского судна

Симферополь, , 15:33 — REGNUM Капитану украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного по подозрению в браконьерстве у берегов Крыма, избрана мера пресечения, сообщает региональный главк погранслужбы ФСБ РФ.

Он заключен под стражу. Уточняется, что судно незаконно добывало камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут).

Задержан экипаж судна — пятеро граждан Украины. Они доставлены в Крым, а в отношении капитана возбуждено дело о браконьерстве. Ему грозит заключение на срок до пяти лет.

Судно «ЯМК-0041» арестовано. Задержанный капитан находится в изоляторе временного содержания.