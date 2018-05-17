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В Крыму за браконьерство арестован капитан украинского судна

Происшествия

Задержан экипаж судна — пятеро граждан Украины

Симферополь, 17 мая 2018, 15:33 — REGNUM  Капитану украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного по подозрению в браконьерстве у берегов Крыма, избрана мера пресечения, сообщает региональный главк погранслужбы ФСБ РФ.

Он заключен под стражу. Уточняется, что судно незаконно добывало камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут).

Задержан экипаж судна — пятеро граждан Украины. Они доставлены в Крым, а в отношении капитана возбуждено дело о браконьерстве. Ему грозит заключение на срок до пяти лет.

Судно «ЯМК-0041» арестовано. Задержанный капитан находится в изоляторе временного содержания.

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Браконьерство
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