В Москве и Санкт-Петербурге предотвращены теракты на ЧМ-2018

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге удалось предотвратить при участии спецслужб Таджикистана и Киргизии, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности.

Сообщается, что задержанные имеют отношение к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участники межрегиональной группы готовили теракты в местах массового скопления людей для устрашения футбольных болельщиков и срыв их приезда на Чемпионат мира — 2018.

Как уточняет «Спутник. Таджикистан», в квартирах выходцев из Средней Азии прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты как самодельные взрывные устройства большой мощности, так и автоматы, пистолеты-пулеметы, а также боевые гранаты.

Напомним, российским спецслужбам удалось предотвратить теракт, запланированный на 9 мая. Задержаны несколько групп террористов, готовивших атаку на участников шествия «Бессмертный полк» в Москве.