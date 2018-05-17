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В Москве и Санкт-Петербурге предотвращены теракты на ЧМ-2018

Происшествия

Российским чекистам помогали коллеги из Киргизии и Таджикистана

Санкт-Петербург, 17 мая 2018, 15:28 — REGNUM  Серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге удалось предотвратить при участии спецслужб Таджикистана и Киргизии, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности.

Сообщается, что задержанные имеют отношение к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участники межрегиональной группы готовили теракты в местах массового скопления людей для устрашения футбольных болельщиков и срыв их приезда на Чемпионат мира — 2018.

Как уточняет «Спутник. Таджикистан», в квартирах выходцев из Средней Азии прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты как самодельные взрывные устройства большой мощности, так и автоматы, пистолеты-пулеметы, а также боевые гранаты.

Напомним, российским спецслужбам удалось предотвратить теракт, запланированный на 9 мая. Задержаны несколько групп террористов, готовивших атаку на участников шествия «Бессмертный полк» в Москве.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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