Житель Тувы жестоко избил сына за невыученный стих

Кызыл, , 15:22 — REGNUM Второклассник одной из школ в Шагонаре (Тува) сильно пострадал от собственного отца за то, что не смог выучить стихотворение. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей лица и тупой травмой брюшной полости его доставили в приёмный покой Улуг-Хемской районной больницы, — сообщается на сайте полиции Тувы.

В процессе разбирательства выяснилось, что семья пострадавшего 8-летнего ребёнка — полная, в ней воспитывается трое детей (потерпевший мальчик является старшим сыном). Инцидент произошел в момент отсутствия матери, отец был пьян. При проведении допроса сознался в содеянном и дал признательные показания.

За последние дни это не единственный инцидент с преступным посягательством на жизнь и здоровье детей в Туве. По данным республиканского СУ СК РФ, накануне, 16 мая, на одной из улиц с. Балгазын (Тандинский район) с внешними признаками насильственной смерти найдено тело 8-летней малолетней девочки. Следствие выяснило, что ребёнок пропал сутки назад по дороге со школы (девочка обучалась во вторую смену). Но родители обращаться в правоохранительные органы не стали, а предпочли самостоятельно осуществить поиски. По предварительным данным, семья на социальном и ином учете не состояла.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тува возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием).

Несовершеннолетние всё чаще становятся жертвами сексуальных посягательств: только в 2017 году следователями Тувы было возбуждено 66 дел по ст. 132 УК РФ — преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Зарегистрировано 44 эпизода изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении детей (по сравнению с 2016 годом эта цифра выросла практически в два раза). Эту страшную статистику озвучил руководитель отдела криминалистики СУ СК России по РТ Андрей Зотов: потерпевшими от преступных посягательств признан 121 ребенок, 19 из которых погибли.