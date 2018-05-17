Четверг, 17 Мая 2018 года
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Высланный из Германии беженец жил по поддельным документам

Происшествия

Гражданин Того, из-за которого начались беспорядки в лагере мигрантов, оказался гражданином Ганы

Берлин, 17 мая 2018, 15:20 — REGNUM  Беженец, высланный из Германии, прибыл в страну и жил там по поддельным документам, пишет 17 мая Focus.

Подлог обнаружился в Италии, куда выслали мигранта. Мужчина заявлял, что он гражданин Того, туда его и должны были выслать из Италии.

Однако по прибытии в пересылочный лагерь (из этого лагеря его и отправили раньше в Германию) он показал паспорт гражданина Ганы. Ранее при пересечении границы Германии он сказал, что потерял паспорт и утверждал, что является гражданином Того.

Мужчину депортировали из Германии после того, как в одном из мест содержания беженцев начался бунт. Более 200 человек выступили против депортации мигранта, оказав сопротивление полиции.

Сколько ещё беженцев находится в Германии с поддельными документами неизвестно.

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