Высланный из Германии беженец жил по поддельным документам

Берлин, , 15:20 — REGNUM Беженец, высланный из Германии, прибыл в страну и жил там по поддельным документам, пишет 17 мая Focus.

Подлог обнаружился в Италии, куда выслали мигранта. Мужчина заявлял, что он гражданин Того, туда его и должны были выслать из Италии.

Однако по прибытии в пересылочный лагерь (из этого лагеря его и отправили раньше в Германию) он показал паспорт гражданина Ганы. Ранее при пересечении границы Германии он сказал, что потерял паспорт и утверждал, что является гражданином Того.

Мужчину депортировали из Германии после того, как в одном из мест содержания беженцев начался бунт. Более 200 человек выступили против депортации мигранта, оказав сопротивление полиции.

Сколько ещё беженцев находится в Германии с поддельными документами неизвестно.