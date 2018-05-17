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СКР: в Татарии выпивший мужчина удерживал в гараже пятерых детей

Происшествия

Лишь после того как подростки начали плакать, гражданин открыл ворота

Менделеевск, Татария, 17 мая 2018, 15:07 — REGNUM  В отношении жителя города Менделеевска, удерживавшего в гараже пятерых подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 17 мая пресс-служба Следственное управления СКР по Татарии.

По версии правоохранителей, 18 апреля 26-летний местный житель распивал со знакомым спиртное в гараже, затем, увидев пятерых знакомых подростков в возрасте 13−16 лет, в том числе двух девочек, подозреваемый пригласил их в гараж и закрыл его на ключ. Лишь после того как дети начали плакать, выпивший гражданин открыл ворота гаража.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы двух или более несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летний житель Хабаровского края подозревается в систематическом истязании малолетних детей своей сожительницы. В Следственном комитете считают, что в 2015—2016 годах подозреваемый, проживая в селе Осиновая речка с сожительницей, систематически причинял физическую боль ее детям под предлогом «плохой успеваемости в школе».

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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