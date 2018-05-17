В Перми вынесен приговор лжесотрудникам ФСБ

Пермь, , 14:55 — REGNUM В Перми двое местных жителей пошли на преступление, прикрываясь именем могущественной структуры — ФСБ. Результатом стало уголовное дело по факту крупного мошеничества. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по Пермскому краю, фигурантов задержали с поличным при получении большой суммы денег.

По данным ведомства, пермяки представились бывшими сотрудниками ФСБ вымогали у местного бизнесмена 300 тыс. рублей. Деньги якобы полагались в качестве взятки для чиновников администрации Дзержинского района Перми. Мошенников задержали осенью 2017 года при получении аванса в 150 тыс. рублей.

Суд приговорил фигурантов уголовного дела к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и штрафу в 30 тыс. рублей.

Стоит отметить, что аферисты, прикрываясь именем ФСБ, действуют и в других регионов. На практике есть случаи внушительного наказания. Например, в 2015 году в Санкт — Петербурге судом первой инстанции к семи с половиной годам лишения свободы приговорен мошенник, выдававший себя за высокопоставленного офицера ФСБ, обладавшим широким спектром возможностей. Одной из жертв обмана стал известный футболист, передавший 7 млн рублей, но не дождавшийся помощи по возврату средств, которые футболист вложил в агентство недвижимости.

В 2017 году в Краснодаре вынесен приговор двум мужчинам-лжечекистам. За прекращение уголовного дела они требовали у предпринимателя 3 млн рублей. За покушение на мошенничество оба получили реальные сроки: пять лет и два с половиной года.